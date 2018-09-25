Ещё
Клопп восхитился работой наставника «Челси»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Клопп восхитился работой наставника «Челси» 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Немецкий наставник английского "Ливерпуля" Юрген Клопп в преддверии матча третьего раунда Кубка Лиги с лондонским "Челси" высоко оценил работу своего коллеги Маурицио Сарри, сообщает "Советский спорт".
"То, как изменился при нем "Челси" — самое большое изменение за столь короткое время, что я только видел. Вау! Абсолютно другой стиль игры. Что за тренер! Я являюсь его поклонником с тех пор, как увидел игру "Наполи" при нем. Великолепный футбол, да еще при такой скомканной предсезонке. Мое уважение.
За игрой "Челси" приятно смотреть. Сарри проделал отличную работу. Люди постоянно говорят о "Манчестер Сити" и полностью забывают о "Челси". А это очень опытная команда. Они выигрывали АПЛ, а 80% игроков команды — дважды, они знают, как все устроено. Это очень сильная команда", — цитирует немецкого специалиста издание Football Italia.
Ранее Клопп защитил Мохамеда Салаха от критики за низкую результативность.
Газета.Ru: последние новости
Защитник сборной Хорватии объяснил, почему не пожал руку Путину "Урал" вышел в 1/8 финала Олимп Кубка России Определился первый участник 1/8 финала Олимп Кубка России
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Олимпиада вернется в Сочи44
Две олимпийские чемпионки поженились143
«Аршавин не отец моим детям»84
Фигуристка прошлась по сбежавшей к гею-тренеру Медведевой12
Футболист объяснил, почему не пожал руку Путину119
Видео
01:06
Лишний вес и серое катание. Что происходит с Медведевой?
Фигурное катание
11:41
Расстался с девушкой, покорил французов: как зажигает Головин
Футбол Статьи
06:20
В России дали совет Поветкину
Бокс
04:19
«Хабиб не доживет до второго раунда»
MMA
01:28
WADA вступилось за Россию
Летние виды спорта Статьи
05:15
ФИФА объявила лучший гол 2018 года
Футбол
04:16
«Заработал лайк»: как Глушаков отбыл наказание в дубле
Футбол Статьи
03:12
Почему наш биатлон в большой опасности
Биатлон
00:50
WADA пригрозило России новыми санкциями
Летние виды спорта
03:14
Чемпиона ОИ напугали угрозы смерти от русских
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение