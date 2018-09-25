«Урал» вышел в 1/8 финала Олимп Кубка России

В матче 1/16 финала Олимп Кубка России нижнекамский "Нефтехимик" на своем поле уступил екатеринбургскому "Уралу" со счетом 2:3, сообщает "Советский спорт"

В Российской премьер-лиге (РПЛ) "Урал" после восьми туров находится на 12-й строчке в турнирной таблице.

Ранее "Оренбург" одержал победу над клубом "Динамо-Барнаул" в матче 1/16 финала Олимп Кубка России.

Олимп Кубок России. 1/16 финала