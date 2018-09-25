«Урал» вышел в 1/8 финала Олимп Кубка России 

В матче 1/16 финала Олимп Кубка России нижнекамский "Нефтехимик" на своем поле уступил екатеринбургскому "Уралу" со счетом 2:3, сообщает "Советский спорт".
К 60-й минуте команда из Екатеринбурга вела со счетом 3:0, однако впоследствии футболистам из Татарстана удалось ответить на это двумя забитыми мячами. За уральский клуб отличились Юрий Бавин и Илья Жигулев, а еще один мяч провел в собственные ворота защитник "Нефтехимика" Сергей Морозов. В составе "Нефтехимика" результативными действиями отметились Алексей Бабырь и все тот же Морозов.
В Российской премьер-лиге (РПЛ) "Урал" после восьми туров находится на 12-й строчке в турнирной таблице.
Ранее "Оренбург" одержал победу над клубом "Динамо-Барнаул" в матче 1/16 финала Олимп Кубка России.
Олимп Кубок России. 1/16 финала
"Нефтехимик" (Нижнекамск) — "Урал" (Екатеринбург) — 2:3 Голы: 0:1 — Бавин, 42; 0:2 — Морозов, 52 (автогол); 0:3 — Жигулев, 60; 1:3 — Бабырь, 63; 2:3 — Морозов, 86.