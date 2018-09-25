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Назначены арбитры на матчи девятого тура РПЛ
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Назначены арбитры на матчи девятого тура РПЛ 

LiveSport.Ru + ещё 5 3 часа назад
Фото: РФС
Назначены судьи и инспекторы на матчи предстоящего девятого тура российской Премьер-лиги, сообщает официальный сайт РФС.
Игру между «Спартаком» и «Ростовом» доверено обслуживать Николаю Волошину из Смоленска. Встреча состоится 30 сентября на «Открытие Арене».
Главными арбитрами других матчей тура назначены:

28 сентября

«Оренбург» — ЦСКА (Москва) — Владислав Безбородов;

29 сентября

«Урал» (Екатеринбург) — «Арсенал» (Тула) — Сергей Лапочкин;
«Уфа» — «Енисей» (Красноярск) — Сергей Иванов;
«Локомотив» (Москва)  — «Ахмат» (Грозный) — Евгений Турбин;

30 сентября

«Анжи» (Махачкала) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — Алексей Матюнин;
«Краснодар» — «Динамо» (Москва) — Роман Галимов;

1 октября

«Рубин» (Казань) — «Крылья Советов» (Самара) — Кирилл Левников.
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