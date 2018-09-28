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Берлускони купил новый клуб
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Берлускони купил итальянский футбольный клуб «Монца» 

ТАСС + ещё 11 38 минут назад
Фото: © AP Photo/Antonio Calanni
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, который ранее являлся владельцем "Милана", завершил сделку по покупке клуба третьего по силе дивизиона итальянского футбола "Монца". Об этом сообщает портал Football Italia со ссылкой на пресс-релиз клуба.
Исполнительным директором клуба назначен Адриано Галлиани, который ранее занимал пост вице-президента "Милана".
Собрание акционеров клуба одобрило новый состав совета директоров, куда вошли Галлиани, Никола Коломбо (президент), Паоло Берлускони (младший брат Сильвио), Роберто Маццо и Данило Пеллегрино.
Берлускони был владельцем "Милана" с 1986 года. При нем клуб восемь раз выиграл чемпионат Италии и пять раз Лигу чемпионов. В 2017 году он продал команду китайскому бизнесмену Ли Юнхуну за $860 млн
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