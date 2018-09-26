Ещё
Рыболовлев прояснил ситуацию с продажей «Монако»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Рыболовлев опроверг информацию о возможной продаже ФК «Монако» 

ТАСС + ещё 27 2 часа назад
Фото: Reuters
Российский владелец ФК "Монако" Дмитрий Рыболовлев не рассматривает возможность продажи клуба. Об этом ТАСС сообщил представитель предпринимателя.
Ранее французский портал Le10sport сообщил о том, что Рыболовлев может продать "Монако" ради приобретения клуба из Английской премьер-лиги.
"Слухи о якобы ведущихся акционером "Монако" Дмитрием Рыболовлевым переговорах о продаже его доли в монегасском клубе и о возможных планах по покупке футбольного клуба в Английской премьер-лиге не соответствуют действительности. Рыболовлев не планирует продавать свою долю в "Монако", [бизнесмен] считает этот проект важным и успешным, уверен в его дальнейших перспективах", — сказал представитель.
В декабре 2011 года компания Monaco Sport Invest ("Монако спорт инвест"), управление которой осуществляет Рыболовлев, приобрела у князя Альбера II 66,7% акций футбольного клуба "Монако", выступавшего на тот момент во второй лиге чемпионата Франции. Сумма сделки официально не разглашалась. Однако по ее условиям в обмен на акции Рыболовлев принял обязательство вложить в клуб не менее €100 млн в течение четырех сезонов.
На 2018 год Рыболовлев с состоянием в $6,8 млрд занимает 18-е место в рейтинге богатейших бизнесменов России по версии журнала Forbes.
ТАСС: последние новости
Комитет ФИФА предложил ограничить количество аренд футболистов в одно трансферное окно Футболист "Локомотива" Хёведес вошел в список худших игроков сезона по версии газеты Marca Черышев уступил Салаху в борьбе за звание автора самого красивого гола сезона
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жена Аршавина ответила на дерзость Барановской20
Во Франции отметили игру Головина
Две олимпийские чемпионки поженились159
Французы превратили Головина в Фантомаса1
Российский боец UFC «придушил» представителя спецслужб2
Видео
01:06
Лишний вес и серое катание. Что происходит с Медведевой?
Фигурное катание
11:41
Расстался с девушкой, покорил французов: как зажигает Головин
Футбол Статьи
06:20
В России дали совет Поветкину
Бокс
01:00
Жена Аршавина ответила на дерзость Барановской
Футбол
01:13
FIFA готовит реформу футбола
Футбол
04:19
«Хабиб не доживет до второго раунда»
MMA
01:28
WADA вступилось за Россию
Летние виды спорта Статьи
05:15
ФИФА объявила лучший гол 2018 года
Футбол
04:16
«Заработал лайк»: как Глушаков отбыл наказание в дубле
Футбол Статьи
03:12
Почему наш биатлон в большой опасности
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение