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Французы превратили Головина в Фантомаса
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Французы превратили Головина в Фантомаса 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Российский футболист Александр Головин впервые вышел в стартовом составе «Монако» в игре с «Анже». На схеме расстановки игроков, которую показали по французскому телевидению, вместо фотографии Головина появилась компьютерная модель.
Внимание на это обратили в твиттере сборной России по футболу.
«У вас какой-то Фантомас», — написали представители команды.
Также пользователи сравнили это изображение с краштестерами и персонажами компьютерных игр.
Недоразумение с фотографией Головина стало поводом для шуток российских интернет-пользователей.
«Боже да на тебе лица нет», — так прокомментировал снимок @vomucs.
«Монако» проиграл «Анже» со счетом 1:0. Головин провел на поле все 90 минут. До этого он выходил на замену во время игры с «Нимом».
Головин перешел в «Монако» из ЦСКА летом 2018 года
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