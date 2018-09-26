Французы превратили Головина в Фантомаса

Российский футболист Александр Головин впервые вышел в стартовом составе «Монако» в игре с «Анже». На схеме расстановки игроков, которую показали по французскому телевидению, вместо фотографии Головина появилась компьютерная модель.

Внимание на это обратили в твиттере сборной России по футболу.

«У вас какой-то Фантомас», — написали представители команды.

Также пользователи сравнили это изображение с краштестерами и персонажами компьютерных игр.

Недоразумение с фотографией Головина стало поводом для шуток российских интернет-пользователей.

«Боже да на тебе лица нет», — так прокомментировал снимок @vomucs.

Мамины подруги: В классе-то, наверное, самый красивый, девчонки прохода не дают?

Я: pic.twitter.com/UdUlFDzsCz— Петр Кузнецов (@peterkuznetsov) 25 сентября 2018 г.

Черчесов несет Головина в сборную из секретной фабрики футбола. pic.twitter.com/3BRQy10qOo— Вареное Ухо (@WhyCows_NotFly) 25 сентября 2018 г.

«Монако» проиграл «Анже» со счетом 1:0. Головин провел на поле все 90 минут. До этого он выходил на замену во время игры с «Нимом».

Головин перешел в «Монако» из ЦСКА летом 2018 года