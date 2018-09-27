Раскрыта личность любовницы Глушакова

На прошлой неделе СМИ опубликовали видеозапись, сделанную супругой спортсмена Дарьей . На тех кадрах Глушаков был запечатлен лишь в повязанном на бедрах полотенце в сауне с некой девушкой.

Позже адвокат футболиста Марина Дубровская заявила, что ее клиент уже несколько месяцев не живет с женой из-за ее измены и намерен развестись официально, а публикация видео — это «провокация» Дарьи. Кроме того, юрист назвала девушку, с которой Глушаков был заснят в бане, подругой его детства.

В свою очередь Гордон, которая вместе с адвокатом Сергеем Жориным представляет интересы Дарьи Глушаковой, заявила, что на самом деле спартаковец парился в бане с некой Кристиной Арсентьевой, «продуманной охотницей», которая уже довольно давно является его любовницей.

По словам Гордон, друзья регулярно сообщали Дарье, что в местах, где ее супруг паркует свое авто, рядом часто стоит «Порше Кайен». Недавно Дарья решила проверить, есть ли связь. Тогда ею и было снято видео.