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Раскрыта личность любовницы Глушакова
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Раскрыта личность любовницы Глушакова 

Рамблер + ещё 7 3 часа назад
Адвокат Екатерина Гордон рассказала сайту «Супер», кем является девушка, с которой в бане был заснят футболист московского «Спартака» Денис Глушаков.
На прошлой неделе СМИ опубликовали видеозапись, сделанную супругой спортсмена Дарьей. На тех кадрах Глушаков был запечатлен лишь в повязанном на бедрах полотенце в сауне с некой девушкой.
Позже адвокат футболиста Марина Дубровская заявила, что ее клиент уже несколько месяцев не живет с женой из-за ее измены и намерен развестись официально, а публикация видео — это «провокация» Дарьи. Кроме того, юрист назвала девушку, с которой Глушаков был заснят в бане, подругой его детства.
В свою очередь Гордон, которая вместе с адвокатом Сергеем Жориным представляет интересы Дарьи Глушаковой, заявила, что на самом деле спартаковец парился в бане с некой Кристиной Арсентьевой, «продуманной охотницей», которая уже довольно давно является его любовницей.
По словам Гордон, друзья регулярно сообщали Дарье, что в местах, где ее супруг паркует свое авто, рядом часто стоит «Порше Кайен». Недавно Дарья решила проверить, есть ли связь. Тогда ею и было снято видео.
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