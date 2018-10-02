Головин поможет «Монако» в игре против «Боруссии»

Головин отправился с «Монако» на матч ЛЧ против «Боруссии»

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"Монако" отправился в Германию для участия в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против дортмундской "Боруссии", сообщает "Советский спорт" Как информирует официальный сайт монегасков, главный тренер команды Леонарду Жардим взял с собой 21 футболиста. В состав делегации французского клуба также вошел российский полузащитник Александр Головин Матч "Боруссия" — "Монако" пройдет 3 октября на дортмундской стадионе "Сигнал Идуна Парк". В текущем сезоне 22-летний россиянин провел три матча, в которых не отметился результативными действиями. Ранее сообщалось, что Станислав Черчесов рад хорошему физическому состоянию Головина.