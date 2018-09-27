Дзюба: «Возможно, Глушакову стоит уйти»

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба заявил, что полузащитник "Спартака" Денис Глушаков мог бы сменить клуб, чтобы исправить свое положение.
Напомним, что капитан красно-белых переведен в дубль.
"Стоит ли Глушакову уйти? Возможно. Сейчас у него некоторое испытание в жизни. Наверное, придется куда-то уйти и там доказывать свою состоятельность с нуля. В нашей стране всегда так — либо ты король, либо ты худший, все всегда может поменяться в ту или иную сторону. Глушаков уже взрослый парень и если захочет, то проявит свой характер, проанализирует где и в чем неправ. Я не вмешиваюсь, это его дело. Надеюсь, он с честью выйдет из этой ситуации", — сказал он.