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Воспитанник «Зенита» стал чемпионом Финляндии
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Воспитанник «Зенита» стал чемпионом Финляндии 

Газета.Ru + ещё 11 1 час назад
Фото: РИА Новости
Вратарь Максим Рудаков, который является воспитанником санкт-петербургского "Зенита", стал чемпионом Финляндии в составе столичного клуба ХИК, сообщает "Советский спорт".
Накануне ХИК на выезде обыграл "Илвес" со счетом 2:1 и стал недосягаем для конкурентов, достигнув отрыва в 15 очков. До конца сезона в Финляндии осталось всего тура.
В нынешнем сезоне Рудаков принял участие в 22 матчах чемпионата Финляндии и пропустил 14 мячей. С января этого года 22-летний голкипер играет в финском клубе на правах аренды, его соглашение с ХИК истекает в декабре 2018 года.
Ранее санкт-петербургский "Зенит" одержал разгромную победу над астраханским "Волгарем" в матче 1/16 финала Олимп — Кубка России со счетом 4:0.
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