Воспитанник «Зенита» стал чемпионом Финляндии

Накануне ХИК на выезде обыграл "Илвес" со счетом 2:1 и стал недосягаем для конкурентов, достигнув отрыва в 15 очков. До конца сезона в Финляндии осталось всего тура.

В нынешнем сезоне Рудаков принял участие в 22 матчах чемпионата Финляндии и пропустил 14 мячей. С января этого года 22-летний голкипер играет в финском клубе на правах аренды, его соглашение с ХИК истекает в декабре 2018 года.

Ранее санкт-петербургский "Зенит" одержал разгромную победу над астраханским "Волгарем" в матче 1/16 финала Олимп — Кубка России со счетом 4:0.