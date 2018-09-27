Определен состав и расписание Серии А нового сезона

Состав и расписание

Серия А — сезон 2018/2

Определен состав, а также расписание Серии А нового сезона!

предоставлено организаторами

I тур — уже в предстоящий выходной — 29 сентября!

В этом сезоне в Серии А сыграют:

РКС — сторожилы Серии А, победители Чемпионата 2017 года, неоднократные призеры Кубков!

Росбанк — регулярные призеры Чемпионатов и Кубков, регулярный участник Чемпионата КЛ.

Завод ТГИ — в прошлом сезоне команда выступала в Серии С, в этом сезоне команда усилтлась несколькими игроками и пригласила в команду одного из лучших тренеров КЛ — Фионова Александра.

Институт Гидропроект — серебряный призер Серии В прошлого чемпионата (Дивизион 2).

ДИТ — участник Суперсерии прошлого чемпионата.

Элерон — участник Серии С прошлого сезона!

Скоро узнаем, кто лучше готов к сезону!

Расписание игр I тура!

Ждем всех на футбол!