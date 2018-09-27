Определен состав и расписание Серии А нового сезона 

Состав и расписание
Серия А — сезон 2018/2
Определен состав, а также расписание Серии А нового сезона!
предоставлено организаторами
I тур — уже в предстоящий выходной — 29 сентября!
В этом сезоне в Серии А сыграют:
· РКС — сторожилы Серии А, победители Чемпионата 2017 года, неоднократные призеры Кубков!
· Росбанк — регулярные призеры Чемпионатов и Кубков, регулярный участник Чемпионата КЛ.
· Завод ТГИ — в прошлом сезоне команда выступала в Серии С, в этом сезоне команда усилтлась несколькими игроками и пригласила в команду одного из лучших тренеров КЛ — Фионова Александра.
· Банк СОЮЗ — дебютанты соревнований.
· Институт Гидропроект — серебряный призер Серии В прошлого чемпионата (Дивизион 2).
· ДИТ — участник Суперсерии прошлого чемпионата.
· МТС-Банк — дебютанты соревнований.
· Элерон — участник Серии С прошлого сезона!
Скоро узнаем, кто лучше готов к сезону!
Расписание игр I тура!
Площадка 1. 13:20 — Завод ТГИ — Институт Гидропроект
Площадка 2. 14:41 — Институт Гидропроект — Банк СОЮЗ
Площадка 1. 15:35 — Институт Гидропроект — Элерон
Ждем всех на футбол!