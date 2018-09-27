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Определен состав и расписание Серии А нового сезона
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Определен состав и расписание Серии А нового сезона 

Партнерский материал 1 час назад
Фото: предоставлено организаторами

Состав и расписание

Серия А — сезон 2018/2
Определен состав, а также расписание Серии А нового сезона!
предоставлено организаторами
I тур — уже в предстоящий выходной — 29 сентября!
В этом сезоне в Серии А сыграют:
· РКС — сторожилы Серии А, победители Чемпионата 2017 года, неоднократные призеры Кубков!
· Росбанк — регулярные призеры Чемпионатов и Кубков, регулярный участник Чемпионата КЛ.
· Завод ТГИ — в прошлом сезоне команда выступала в Серии С, в этом сезоне команда усилтлась несколькими игроками и пригласила в команду одного из лучших тренеров КЛ — Фионова Александра.
· Банк СОЮЗ — дебютанты соревнований.
· Институт Гидропроект — серебряный призер Серии В прошлого чемпионата (Дивизион 2).
· ДИТ — участник Суперсерии прошлого чемпионата.
· МТС-Банк — дебютанты соревнований.
· Элерон — участник Серии С прошлого сезона!
Скоро узнаем, кто лучше готов к сезону!
Расписание игр I тура!
Площадка 1. 13:20 — Завод ТГИ — Институт Гидропроект
Площадка 2. 13:20 — Банк СОЮЗ — Элерон
Площадка 1.13:47 — МТС-Банк — Росбанк
Площадка 2 — 13:47 — РКС ДИТ
Площадка 1. 14:41 — Завод ТГИ — Элерон
Площадка 2. 14:41 — Институт Гидропроект — Банк СОЮЗ
Площадка 1. 15:08 — ДИТ МТС-Банк
Площадка 2. 15:08 — Росбанк РКС
Площадка 1. 15:35 — Институт Гидропроект — Элерон
Площадка 2. 15:35 — Банк СОЮЗ — Завод ТГИ
Площадка 1. 16:02— МТС-Банк — РКС
Площадка 2.16:02— ДИТ Росбанк
Ждем всех на футбол!
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