Смолову грозит операция

Форвард «Локомотива» Федор Смолов повредил плечо и может быть прооперирован, сообщает пресс-служба московского футбольного клуба.

Смолов получил травму два дня назад на 74-й минуте матча 1/16 финала Кубка России с калининградской «Балтикой». Пресс-служба отмечает, что несмотря на серьезное повреждение нападающий провел на поле остаток игры, которая завершилась победой «Локомотива» лишь в дополнительное время.

На следующий день Смолов прошел медицинское обследование, которое определило его травму как требующую операции «с большой вероятностью».

Сегодня спортсмен отправится в Италию, в столице которой будет обследован вновь. Римские врачи уточнят тактику лечения и сроки возвращения футболиста на поле.

Федор Смолов стал игроком «Локомотива» лишь в августе. По данным СМИ, переход нападающего из «Краснодара» обошелся московской команде в девять миллионов евро.