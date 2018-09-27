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Смолову грозит операция
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Смолову грозит операция 

Рамблер + ещё 27 18 часов назад
Фото: РИА Новости
Форвард «Локомотива» Федор Смолов повредил плечо и может быть прооперирован, сообщает пресс-служба московского футбольного клуба.
Смолов получил травму два дня назад на 74-й минуте матча 1/16 финала Кубка России с калининградской «Балтикой». Пресс-служба отмечает, что несмотря на серьезное повреждение нападающий провел на поле остаток игры, которая завершилась победой «Локомотива» лишь в дополнительное время.
На следующий день Смолов прошел медицинское обследование, которое определило его травму как требующую операции «с большой вероятностью».
Сегодня спортсмен отправится в Италию, в столице которой будет обследован вновь. Римские врачи уточнят тактику лечения и сроки возвращения футболиста на поле.
Федор Смолов стал игроком «Локомотива» лишь в августе. По данным СМИ, переход нападающего из «Краснодара» обошелся московской команде в девять миллионов евро.
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