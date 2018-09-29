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«Арсенал» победил «Уотфорд» матче седьмого тура АПЛ
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«Арсенал» победил «Уотфорд» матче седьмого тура АПЛ 

RT на русском + ещё 19 7 часов назад
Фото: Reuters
Лондонский «Арсенал» одержал победу над «Уотфордом» в матче седьмого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Встреча, пошедшая на «Эмирейтс» в Лондоне, завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев поля.
Победу «канонирам» принёс автогол Крэйга Кэткарта (81-я минута), и мяч Месута Озила (83-я минута).
В параллельном матче другой лондонский клуб — «Тоттенхэм Хотспур» с аналогичным счётом (2:0) на выезде обыграл «Хаддерсфилд Таун».
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» выдал худший старт сезона за последние 29 лет.
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