Ибрагимович заявил, что ему неинтересна премия Пушкаша, потому что его гол не был включён в число кандидатов

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Шведский нападающий клуба американской Главной лиги футбола (MLS) «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович рассказал, почему ему не интересна награда имени Ференца Пушкаша за самый красивый гол года. «Приз Пушкаша? Хороший гол забил Криштиану. Но я не видел кандидатов. Раз моего гола не было, мне неинтересна эта премия», — приводит слова форвард пресс-служба клуба из Лос-Анджелеса. "I didn't see the candidates. If my goal was not there I'm not interested. " — @Ibra_official on the Puskás Award 😂 pic.twitter.com/6QyijKgoAn— LA Galaxy (@LAGalaxy) 27 сентября 2018 г. На это в Международной федерации футбола (ФИФА) ответили, что никогда не забудут мяч Ибрагимовича в ворота сборной Англии, за который он получил премию в 2013 году. Ранее Салах получил награду имени Пушкаша за самый красивый гол.