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Ибрагимович — о призе Пушкаша: «Он мне неинтересен»
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Ибрагимович заявил, что ему неинтересна премия Пушкаша, потому что его гол не был включён в число кандидатов 

RT на русском + ещё 6 4 часа назад
Фото: ©Douglas Cuellar/ZUMAPRESS.com globallookpress.com
Шведский нападающий клуба американской Главной лиги футбола (MLS) «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович рассказал, почему ему не интересна награда имени Ференца Пушкаша за самый красивый гол года.
«Приз Пушкаша? Хороший гол забил Криштиану. Но я не видел кандидатов. Раз моего гола не было, мне неинтересна эта премия», — приводит слова форвард пресс-служба клуба из Лос-Анджелеса.
На это в Международной федерации футбола (ФИФА) ответили, что никогда не забудут мяч Ибрагимовича в ворота сборной Англии, за который он получил премию в 2013 году.
Ранее Салах получил награду имени Пушкаша за самый красивый гол.
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