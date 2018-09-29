Шведский нападающий клуба американской Главной лиги футбола (MLS) «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович рассказал, почему ему не интересна награда имени Ференца Пушкаша за самый красивый гол года.
«Приз Пушкаша? Хороший гол забил Криштиану. Но я не видел кандидатов. Раз моего гола не было, мне неинтересна эта премия», — приводит слова форвард пресс-служба клуба из Лос-Анджелеса.
"I didn't see the candidates. If my goal was not there I'm not interested. " — @Ibra_official on the Puskás Award 😂 pic.twitter.com/6QyijKgoAn— LA Galaxy (@LAGalaxy) 27 сентября 2018 г.
На это в Международной федерации футбола (ФИФА) ответили, что никогда не забудут мяч Ибрагимовича в ворота сборной Англии, за который он получил премию в 2013 году.
Ранее Салах получил награду имени Пушкаша за самый красивый гол.