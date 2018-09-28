Модрич до сих пор не отошел от ЧМ-2018

По словам хорватского футболиста, ему и сейчас непросто выходить на поле после такого соревнования.

"Было непросто восстановиться после всех эмоций, пережитых в России. Когда мы приехали в Хорватию и увидели всех этих людей, были более, чем удивлены. Мы семь часов ехали на автобусе с открытой крышей от аэропорта до центральной площади… и даже не заметили этого. Нам казалось, прошло полтора часа.

У меня было всего три недели того, что можно назвать "отпуском". Это самый короткий срок с тех пор, как я начал заниматься футболом. И первый, который мы провели празднуя. Сначала в Загребе, а потом каждый у себя дома.

Было непросто начать все снова. После тех эмоций мы были вымотаны. Так что мне нужно время, чтобы вернуться на свой уровень. Это нелегко. Мы так страстно хотели добиться чего-то со сборной Хорватии. И когда сделали это, на нас навалилось столько эмоций, было сложно восстановиться. Мне с каждым днем становится лучше, новый сезон начался, надо забыть все это и сосредоточиться на том, чего от нас ждут теперь", — поделился Модрич в интервью Marca.

Напомним, что хорватский спортсмен стал лучшим игроком прошедшего сезона по версии по версии Международной федерации футбола (ФИФА).