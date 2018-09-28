Роналду обвинили в изнасиловании

СМИ: американка обвинила Криштиану Роналду в изнасиловании

Американка Кэтрин Майорга обвинила в изнасиловании нападающего итальянского футбольного клуба "Ювентус", капитана сборной Португалии Криштиану Роналду . Об этом сообщает на своем сайте журнал Spiegel со ссылкой на заявление потерпевшей.

По информации издания, инцидент произошел в 2009 году в Лас-Вегасе. Позднее Роналду заплатил Майорге $375 тыс., чтобы она "не распространялась о подробностях той ночи". При этом юристы Майорги приводят описание происшествия от самого Роналду — футболист, согласно материалам юристов, отрицает факт изнасилования, хоть и утверждает, что девушка говорила ему "нет".

Издание не располагает комментариями Роналду относительно данного инцидента.