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Роналду обвинили в изнасиловании
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СМИ: американка обвинила Криштиану Роналду в изнасиловании 

ТАСС + ещё 7 43 минуты назад
Американка Кэтрин Майорга обвинила в изнасиловании нападающего итальянского футбольного клуба "Ювентус", капитана сборной Португалии Криштиану Роналду. Об этом сообщает на своем сайте журнал Spiegel со ссылкой на заявление потерпевшей.
По информации издания, инцидент произошел в 2009 году в Лас-Вегасе. Позднее Роналду заплатил Майорге $375 тыс., чтобы она "не распространялась о подробностях той ночи". При этом юристы Майорги приводят описание происшествия от самого Роналду — футболист, согласно материалам юристов, отрицает факт изнасилования, хоть и утверждает, что девушка говорила ему "нет".
Издание не располагает комментариями Роналду относительно данного инцидента.
Роналду является пятикратным победителем Лиги чемпионов, пятикратным обладателем "Золотого мяча", чемпионом Испании и Англии, обладателем Кубка и Суперкубка этих стран, победителем клубного чемпионата мира и обладателем Суперкубка УЕФА. В составе сборной Португалии футболист стал чемпионом Европы 2016 года. Летом текущего года 33-летний футболист перешел из испанского "Реала" в "Ювентус" за €100 млн, он провел за туринский клуб семь матчей и отметился тремя забитыми голами.
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