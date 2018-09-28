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Черчесов прокомментировал победу заявки Германии на Евро
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Черчесов уверен, что Германия отлично справится проведением Евро-2024 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Reuters
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал победу заявки Германии на право принять чемпионат Европы 2024 года.
«Уверен, Германия отлично справится с ролью организатора чемпионата Европы — 2024. Кстати, 15 ноября мы в Лейпциге проведём контрольный матч с немецкой сборной и познакомимся с одним из городов, где через шесть лет пройдут матчи чемпионата Европы», — приводит слова Черчесова пресс-служба национальной команды.
27 сентября стало известно, что Германия примет чемпионат Европы по футболу в 2024 году.
Ранее сообщалось, что УЕФА принял решение внедрить VAR на чемпионате Европы 2020 года.
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