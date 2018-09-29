Тренер «Милана» находится на грани увольнения

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо в ближайшее время может быть отправлен в отставку с занимаемой должности, сообщает "Советский спорт"

По информации La Gazzetta dello Sport, руководство "россонери" недовольно последними результатами команды, а также считает, что смена тренера поможет игрокам обрести стабильность.

Отмечается, что в качестве замены Гаттузо менеджеры "Милана" намерены пригласить экс-главного тренера "Ювентуса" и "Челси" Антонио Конте.

После пяти стартовых туров миланский клуб находится на 13 месте в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что Гаттузо назвал "позором" первые 20 минут в матче с "Кальяри".