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Тренер «Милана» находится на грани увольнения
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Тренер «Милана» находится на грани увольнения 

Газета.Ru + ещё 7 1 час назад
Фото: РИА Новости
Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо в ближайшее время может быть отправлен в отставку с занимаемой должности, сообщает "Советский спорт".
По информации La Gazzetta dello Sport, руководство "россонери" недовольно последними результатами команды, а также считает, что смена тренера поможет игрокам обрести стабильность.
Отмечается, что в качестве замены Гаттузо менеджеры "Милана" намерены пригласить экс-главного тренера "Ювентуса" и "Челси" Антонио Конте.
После пяти стартовых туров миланский клуб находится на 13 месте в турнирной таблице.
Ранее сообщалось, что Гаттузо назвал "позором" первые 20 минут в матче с "Кальяри".
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