Ещё
Смолов не поможет сборной России
Далее:
Читайте также:
Ещё

Федор Смолов успешно прооперирован 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Нападающий "Локомотива" Федор Смолов, повредивший ключицу в кубковом матче с "Балтикой", пропустит не менее месяца. В субботу футболист был прооперирован в Германии.
Операция прошла успешно. Уже во вторник Смолов вернется в Россию и приступит к занятиям на клубной базе в подмосковной Баковке. Согласно прогнозам врачей, восстановление Федора займет 30-40 дней.
Таким образом, Смолов пропустит не только матчи "Локомотива" с "Ахматом", ЦСКА, "Ростовом", "Енисеем", "Шальке" и "Порту", но две встречи сборной России. Федор не сможет помочь нашей команде в домашних матчах со сборными Швеции и Турции.
Вести.Ru: последние новости
Роман Абрамович может продать "Челси" американцу "Манчестер Юнайтед" потерпел очередную неудачу Страсти вокруг "Милана": Конте снова прочат место Гаттузо
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Загитова сделала заявление после триумфа15
Сменившая РФ на Украину биатлонистка сделала заявление33
Развод Мамаева обернулся гей-скандалом1
Как Загитова затмила Медведеву4
Головин шокировал Францию45
Видео
01:38
Бывшие жены Кержакова объединились против него
Футбол
00:41
Роналду ответил на обвинения в насилии
Футбол Статьи
00:51
«Мой главный минус — это нелюбовь к самой себе»
Фигурное катание Статьи
02:25
Парадокс России
Хоккей Статьи
07:32
Дочь Тутберидзе завоевала первую медаль
Фигурное катание
00:56
Кажется, Головин ошибся адресом
Футбол Статьи
00:24
Загитова сделала заявление после триумфа
Фигурное катание
00:24
Загитова совершила невероятное
Фигурное катание
00:24
Судей обвинили в занижении оценок Загитовой
Фигурное катание
01:06
Лишний вес и серое катание. Что происходит с Медведевой?
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение