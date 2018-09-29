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«Манчестер Юнайтед» потерпел очередную неудачу
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«Манчестер Юнайтед» потерпел очередную неудачу 

Вести.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: EPA
Седьмой тур английской премьер-лиги начался матчем в Лондоне, где "Вест Хэм" принимал самый титулованный клуб страны "Манчестер Юнайтед". Лондонцы одержали победу 3:1, а гости потерпели третье поражение в чемпионате.
Шесть минут потребовалось новичку "Вест Хэма" Фелипе Андерсону, чтобы поразить ворота гостей. Бразилец пяткой переправил мяч в сетку после прострела Пабло Сабалеты. Гости не сразу пришли в себя. Но со временем игра стала равной, а в середине тайма нападающий "МЮ" Ромелу Лукаку угодил в штангу. Незадолго до перерыва счет вырос 2:0. Мяч после удара Андрея Ярмоленко попал в Виктора Линделефа и отскочил в ворота.
Во втором тайме моменты были, как у одних ворота, так и у других. Вратарь "молотобойцев" Лукаш Фабьянский спас свою команду после удара Маруана Феллайни. В свою очередь, Марко Арнаутович не попал в ворота после передачи Фелипе Андерсона.
На 71 минуте Маркус Рэшфорд подарил "красным дьяволам" надежду на спасение. Как и Фелипе Андерсон английский нападающий нанес завершающий удар пяткой. Но через три минуты полузащитник "Вест Хэма" Марко Арнаутович реализовал выход один на один с Давидом Де Хеа и установил окончательный счет 3:1. Благодаря этой победе лондонцы набрали 7 очков и поправили свои дела, — переместились на 12 место. "Манчестер Юнайтед" потерпел третье поражение в первенстве, чем подогрел разговоры о возможной отставке тренера Жозе Моуринью. У "МЮ" 10 очков и восьмая позиция.
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