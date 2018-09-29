«Краснодар» не отпустил своего воспитанника в «Удинезе»

По информации Calciomercato, команда из Удине хотела арендовать 19-летнего хавбека за €500 тысяч с последующим правом выкупа, однако руководство "быков" ответило отказом.

В текущем сезоне Мацукатов выступает за "Краснодар-2", за который провел десять матчей, не отметился результативными действиями и получил одну желтую карточку.

Он является воспитанников краснодарского клуба.