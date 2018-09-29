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«Краснодар» не отпустил своего воспитанника в «Удинезе»
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«Краснодар» не отпустил своего воспитанника в «Удинезе» 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Итальянский "Удинезе" минувшим летом хотел приобрести полузащитника "Краснодара" Алекса Мацукатова, сообщает "Советский спорт".
По информации Calciomercato, команда из Удине хотела арендовать 19-летнего хавбека за €500 тысяч с последующим правом выкупа, однако руководство "быков" ответило отказом.
В текущем сезоне Мацукатов выступает за "Краснодар-2", за который провел десять матчей, не отметился результативными действиями и получил одну желтую карточку.
Он является воспитанников краснодарского клуба.
Ранее сообщалось, что жена игрока "Краснодара" Павла Мамаева назвала причины развода с мужем.
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