«Краснодар» не отпустил своего воспитанника в «Удинезе» 

Итальянский "Удинезе" минувшим летом хотел приобрести полузащитника "Краснодара" Алекса Мацукатова, сообщает "Советский спорт".
По информации Calciomercato, команда из Удине хотела арендовать 19-летнего хавбека за €500 тысяч с последующим правом выкупа, однако руководство "быков" ответило отказом.
В текущем сезоне Мацукатов выступает за "Краснодар-2", за который провел десять матчей, не отметился результативными действиями и получил одну желтую карточку.
Он является воспитанников краснодарского клуба.
Ранее сообщалось, что жена игрока "Краснодара" Павла Мамаева назвала причины развода с мужем.