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Зидан может получить должность в «Ювентусе»
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СМИ: Зидан может стать генеральным директором «Ювентуса» 

Спорт-Экспресс + ещё 2 2 часа назад
Фото: Reuters
Бывший главный тренер "Реала" Зинедин Зидан может получить административную должность в "Ювентусе", утверждает Tuttosport. "Бьянконери" рассматривают 46-летнего француза в качестве кандидата на пост генерального директора клуба.
29 сентября Джузеппе Маротта, занимавший эту должность в течение 8 лет, объявил о своем уходе. Претендентами на пост генерального директора также являются Павел Недвед, Фабио Паратичи и Мишель Ува.
Ранее сообщалось, что Зидан может возглавить "МЮ", но в клубе опровергли эту информацию.
Зидан выступал за "Ювентус" с 1996 по 2001 год. 31 мая 2018 года француз объявил об уходе с поста главного тренера "Реала", с которым он выиграл три Лиги чемпионов.
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