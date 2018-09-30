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Карасев рассудит «Ювентус» и «Янг Бойз»
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Российский арбитр Карасёв обслужит матч Лиги чемпионов «Ювентус» — «Янг Бойз» 

RT на русском + ещё 8 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Российский арбитр Сергей Карасёв получил назначение на встречу второго тура группового этапа Лиги чемпионов между итальянским «Ювентусом» и швейцарским «Янг Бойз».
Об этом сообщается на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Помощниками Карасёва будут Игорь Демешко, Алексей Лунёв, Сергей Иванов и Владимир Москалёв. Четвёртым арбитрам встречи назначен Антон Аверьянов.
Матч второго тура Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Янг Бойз» пройдёт 2 октября в Турине на одноимённом стадионе. Начало — в 19:55 мск.
Ранее стало известно, кто будет работать на матче ЦСКА — «Реал» в Лиге чемпионов.
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