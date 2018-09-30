Карасев рассудит «Ювентус» и «Янг Бойз»

Российский арбитр Карасёв обслужит матч Лиги чемпионов «Ювентус» — «Янг Бойз»

Российский арбитр Сергей Карасёв получил назначение на встречу второго тура группового этапа Лиги чемпионов между итальянским «Ювентусом» и швейцарским «Янг Бойз».

Об этом сообщается на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Матч второго тура Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Янг Бойз» пройдёт 2 октября в Турине на одноимённом стадионе. Начало — в 19:55 мск.