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Смолов выписан из римской клиники
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Смолов выписался из клиники после операции на ключице 

Чемпионат.com + ещё 8 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов выписался из итальянской больницы, где ему 29 сентября была сделана операция на ключице, сообщает инстаграм клиники Villa Stuart.
Сроки восстановления футболиста после операции составят 30-40 дней. Эту травму он получил в матче Кубка России против калининградской «Балтики» (3:2). Таким образом, Смолов точно пропустит матчи чемпионата России с ЦСКА, «Ростовом» и «Енисеем», а также поединки Лиги чемпионов с «Порту» и «Шальке».
Напомним, что 28-летний Смолов перешёл в «Локомотив» из «Краснодара» в августе этого года за € 9 млн В этом сезоне форвард провёл девять матчей за «железнодорожников», забил три гола и отдал две результативные передачи.
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