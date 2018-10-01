Смолов выписан из римской клиники

Смолов выписался из клиники после операции на ключице

Сроки восстановления футболиста после операции составят 30-40 дней. Эту травму он получил в матче Кубка России против калининградской «Балтики» (3:2). Таким образом, Смолов точно пропустит матчи чемпионата России с ЦСКА, «Ростовом» и «Енисеем», а также поединки Лиги чемпионов с «Порту» и «Шальке».

Напомним, что 28-летний Смолов перешёл в «Локомотив» из «Краснодара» в августе этого года за € 9 млн В этом сезоне форвард провёл девять матчей за «железнодорожников», забил три гола и отдал две результативные передачи.