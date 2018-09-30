Бывший капитан сборной Англии по футболу и лондонского "Челси" Джон Терри прилетел в Москву на матч девятого тура чемпионата России между "Спартаком" и "Ростовом". Об этом сообщает пресс-служба "Спартака".
"Он приехал, Джон Терри посетил "Открытие-Арену", — говорится в сообщении.
В сентябре появилась информация о потенциальном переходе Терри в "Спартак" после того, как на длительный срок из-за травмы выбыл основной защитник красно-белых Самуэль Жиго. Позднее Терри прошел медобследование для "Спартака" в Испании и, по данным СМИ, подписал предварительный контракт с московским клубом, после чего ему была оформлена российская виза. Однако позднее футболист объявил о том, что отклонил предложение "Спартака", защитник назвал основной причиной отказа от перехода семейные обстоятельства.
В прошлом сезоне Терри выступал за "Астон Виллу" во втором по силе дивизионе чемпионата Англии, он провел за клуб 36 матчей, забив один гол. После окончания сезона его контракт истек, "Астон Вилла" предлагала ему продолжить сотрудничество, однако стороны не смогли прийти к соглашению.