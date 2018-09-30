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«Краснодар» разгромил «Динамо»
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«Краснодар» разгромил «Динамо», Классон оформил дубль 

LiveSport.Ru + ещё 9 57 минут назад
Фото: «Краснодар»
Московское «Динамо» потерпело гостевую победу над «Краснодаром» (3:0) в матче 9-го тура чемпионата России.
Хозяева открыли счет на 18-й минуте. Рамирес вырезал подачу с левого фланга. Ари не смог пробить головой, но мяч от спины Шуньича отскочил обратно к форварду, который пробил точно под перекладину.
В добавленное к первому тайму время Ари ворвался в штрафную «Динамо», выдержал паузу и покатил мяч на радиус штрафной, а Виктор Классон в касание пробил в верхний угол ворот.
Счет стал крупным на 55-й минуте. Вандерсон на фланге качнул Шуньича и навесил в штрафную, Классон головой пробил в нижний угол — Шунин дотянулся до мяча, но спасти команду не сумел.
После этого матча «Краснодар» с 19 очками поднялся на 2-е место, а «Динамо» с 10 очками — на 11-й строке таблицы.
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