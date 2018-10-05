Мамаев оценил игру против «Севильи»

Полузащитник «Краснодара» считает победу «заслуженной»

Ранее тренер "Краснодара" объяснил победу над "Севильей".

В следующем туре российская команда на выезде сразится с бельгийским "Стандардом". Матч состоится 25 октября.

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