Мамаев оценил игру против «Севильи»

Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев поделился мнением о победе над испанской "Севильей" (2:1) в матче второго тура группового этапа Лиги Европы, передает "Советский спорт".
"Игра так складывалась, что не переставали верить в победу. Я считаю, в целом мы выиграли заслуженно. У нас было три-четыре момента, которые мы должны были реализовывать, но там не забили, а забили в других эпизодах. Игра нам давалась, и это уже третий матч, который мы вытаскиваем со счёта 0:1. Матчи были довольно непростые — и с "Локомотивом", и с "Уралом", и сейчас. Все счастливы", — заявил хавбек в эфире "Матч ТВ".
В следующем туре российская команда на выезде сразится с бельгийским "Стандардом". Матч состоится 25 октября.
Ранее тренер "Краснодара" объяснил победу над "Севильей".