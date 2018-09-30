Описаны подробности «предательства» Роналду в «Реале»

Испанское издание El Mundo опубликовало материал, в котором раскрыло подробности ухода нападающего Криштиану Роналду из мадридского «Реала» . В нем журналисты пишут о «предательстве», которое португалец пережил в столичном клубе.

В мае 2017 года Роналду провел встречу со своим агентом Жорже Мендешом и своими советниками. Они обсудили проблемы с испанской налоговой службой , которая обвиняла его в создании бизнес-структуры, с помощью которой он скрывал неуплату налогов. Форвард заявил, что не понимает, почему его в чем-то обвиняют, если налоги должны были платить спонсоры. Также он заверил, что никогда не говорил уклоняться от уплаты.

Роналду был вынужден заплатить службе 19 миллионов евро штрафа, также он получил условный срок. При этом португалец надеялся, что руководство «Реала» предложит ему улучшенный контракт, который помог бы ему справиться с финансовым ударом, однако этого не последовало. Этот факт Роналду воспринял как предательство. Он также был недоволен тем, что его зарплата ниже, чем у Лионеля Месси и Неймара.

Также Роналду раздражало, что его всегда ставят позади Альфредо Ди Стефано в списке лучших игроков в истории клуба.

Роналду перешел из «Реала» в туринский «Ювентус» в июле. Его зарплата составляет 30 миллионов евро в год. Португалец играл за мадридский клуб с 2009 года. В составе команды нападающий четырежды становился победителем Лиги чемпионов.