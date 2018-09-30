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«Милан» разгромил на выезде «Сассуоло»
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«Милан» разгромил на выезде «Сассуоло» 

LiveSport.Ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: twitter.com/acmilan
В матче 7-го тура итальянской Серии А «Милан» одержал гостевую победу над «Сассуоло» со счётом 4:1.
На 39-й минуте счет открыл полузащитник «Милана» Франк Кессье. Преимущество команды Дженнаро Гаттузо увеличили нападающий Сусо на 50-й минуте и хавбек Самуэль Кастильехо на 60-й.
Полузащитник «Сассуоло» Филип Джуричич «размочил» счет 68-й минуте, но в компенсированное время Сусо поставил точку в игре.
«Милан» прервал серию из трих ничьих подряд и, набрав 9 очков, занимает 11-е место в турнирной таблице Серии А, «Сассуоло» с 13 очками — 3-е.
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