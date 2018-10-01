«Верни детей!»: разводящегося Кержакова затравили 

В соцсетях развернулась настоящая травля на футболиста из-за его скандального развода с супругой Миланой. Спортсмен отреагировал на нападки в Stories на своей странице в Instagram.
Экс-нападающий "Зенита" и сборной России Александр Кержаков опубликовал в своем микроблоге фото с сыновьями Игорем и Артемием. Оно собрало массу негативных комментариев.
На снимке футболист с наследником от второй жены, Екатерины Сафроновой, и малышом, матерью которого является Милана Кержакова. Александр воспитывает их единолично, забрав у матерей с объяснением, что те принимают наркотики и не могут выполнять свои родительские обязанности.
Примечательно, что под снимком Кержакова оказалось много совершенно одинаковых комментариев. "Раздай детей мамам, недофутболист", — гласит сообщение.
Спортсмен предположил, что это боты. "На мой взгляд, лучше тратить деньги на благотворительность, чем покупать "ботов" для таких комментариев", — прокомментировал травлю Кержаков в Stories в Instagram.
При этом, непонятно, кто именно купил ботов, но на фоне развода это смотрится довольно любопытно. Напомним, ранее супруга футболиста Милана вновь вышла с ним на тропу войны. Девушка хочет подать в суд на мужа, чтобы вернуть своего сына Артемия, обязать спортсмена платить алименты и развестись.
Как писали Dni.Ru, Милана отмечала, что в суде пойдет до конца, а также прекратит все коммерческие отношения с Александром. По словам девушки, муж постоянно шантажирует ее ребенком.