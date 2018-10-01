«Верни детей!»: разводящегося Кержакова затравили

В соцсетях развернулась настоящая травля на футболиста из-за его скандального развода с супругой Миланой. Спортсмен отреагировал на нападки в Stories на своей странице в Instagram.

На снимке футболист с наследником от второй жены, Екатерины Сафроновой , и малышом, матерью которого является Милана Кержакова. Александр воспитывает их единолично, забрав у матерей с объяснением, что те принимают наркотики и не могут выполнять свои родительские обязанности.

Примечательно, что под снимком Кержакова оказалось много совершенно одинаковых комментариев. "Раздай детей мамам, недофутболист", — гласит сообщение.

Спортсмен предположил, что это боты. "На мой взгляд, лучше тратить деньги на благотворительность, чем покупать "ботов" для таких комментариев", — прокомментировал травлю Кержаков в Stories в Instagram.

При этом, непонятно, кто именно купил ботов, но на фоне развода это смотрится довольно любопытно. Напомним, ранее супруга футболиста Милана вновь вышла с ним на тропу войны. Девушка хочет подать в суд на мужа, чтобы вернуть своего сына Артемия, обязать спортсмена платить алименты и развестись.