«Мы больше его не увидим»: уход Акинфеева довел до слез

Интернет-пользователи встретили новость о завершении карьеры Игоря Акинфеева в сборной РФ слезами и просьбами остаться в национальной команде.
О своих чувствах болельщики рассказали на фан-странице вратаря в Instagram.
«Остановите мои слёзы, не верится, что мы больше не увидим его в сборной», — написал @rusxteam (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
«Я плачу», — призналась @polya_zhur.
«Можно пореветь?», «где мои платочки», «неееееееет», «надеюсь, это шутка» писали другие пользователи.