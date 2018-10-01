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«Мы больше его не увидим»: уход Акинфеева довел до слез
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Уход Акинфеева довел россиян до слез 

Рамблер + ещё 189 1 час назад
Интернет-пользователи встретили новость о завершении карьеры Игоря Акинфеева в сборной РФ слезами и просьбами остаться в национальной команде.
О своих чувствах болельщики рассказали на фан-странице вратаря в Instagram.
«Остановите мои слёзы, не верится, что мы больше не увидим его в сборной», — написал @rusxteam (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
«Я плачу», — призналась @polya_zhur.
«Можно пореветь?», «где мои платочки», «неееееееет», «надеюсь, это шутка» писали другие пользователи.
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