Акинфеев завершил выступления за сборную России

Вратарь Игорь Акинфеев объявил о завершении карьеры в сборной России по футболу. Об этом сообщается на сайте клуба ЦСКА, за который выступает голкипер.

По словам 32-летнего футболиста, его история в национальной команде «подошла к своему логическому завершению».

Акинфеев отметил, что 15 лет в сборной — очень долгий срок, и ему становится все труднее переносить нагрузки и совмещать выступления в ЦСКА и в национальной команде. По его словам, из-за старых травм у него уходит все больше времени на восстановление.

«И сейчас я очень четко осознал для себя, что пришло время уступить дорогу более молодым коллегам и сосредоточиться на выступлениях за свой родной клуб», — подчеркнул он.

Вратарь добавил, что уходит «со спокойной душой», похвалил «перспективную молодежь» в российском футболе, поблагодарил всех тренеров сборной РФ и своих коллег-футболистов, напомнив об успешном выступлении команды на ЧМ-2018.

Свой первый матч за основную сборную России 18-летний Акинфеев провел в апреле 2004 года. Российская команда тогда встречалась со сборной Норвегии и проиграла со счетом 3:2.

Всего Акинфеев сыграл за сборную России 112 матчей и пропустил 95 голов. В 2008 году в составе национальной команды он стал бронзовым призером чемпионата Европы.