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Акинфеев завершил выступления за сборную России
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Акинфеев завершил выступления за сборную России 

Рамблер 1 час назад
Вратарь Игорь Акинфеев объявил о завершении карьеры в сборной России по футболу. Об этом сообщается на сайте клуба ЦСКА, за который выступает голкипер.
По словам 32-летнего футболиста, его история в национальной команде «подошла к своему логическому завершению».
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Акинфеев отметил, что 15 лет в сборной — очень долгий срок, и ему становится все труднее переносить нагрузки и совмещать выступления в ЦСКА и в национальной команде. По его словам, из-за старых травм у него уходит все больше времени на восстановление.
«И сейчас я очень четко осознал для себя, что пришло время уступить дорогу более молодым коллегам и сосредоточиться на выступлениях за свой родной клуб», — подчеркнул он.
Вратарь добавил, что уходит «со спокойной душой», похвалил «перспективную молодежь» в российском футболе, поблагодарил всех тренеров сборной РФ и своих коллег-футболистов, напомнив об успешном выступлении команды на ЧМ-2018.
Свой первый матч за основную сборную России 18-летний Акинфеев провел в апреле 2004 года. Российская команда тогда встречалась со сборной Норвегии и проиграла со счетом 3:2.
Всего Акинфеев сыграл за сборную России 112 матчей и пропустил 95 голов. В 2008 году в составе национальной команды он стал бронзовым призером чемпионата Европы.
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