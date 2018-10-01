Ещё
Уход Акинфеева удивил Кержакова
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кержаков назвал «сюрпризом» завершение международной карьеры Акинфеева 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Бывший форвард сборной России и санкт-петербургского "Зенита" Александр Кержаков прокомментировал решение 32-летнего вратаря московского ЦСКА Игоря Акинфеева завершить карьеру в сборной России, сообщает Sport24.
"Новость о том, что Игорь Акинфеев завершил карьеру в сборной, — для меня сюрприз. Конечно, для меня он это решение принял рано, но Игорю виднее. Лучше уйти на год раньше, чем на минуту позже.
Сравнивать Акинфеева со Львом Яшиным неуместно, но на данный момент Игорь — главный вратарь России. Он бы мог легко стать абсолютным рекордсменом по количеству матчей за сборную, как Игнашевич.
Судя по последним матчам, Андрей Лунев играет неплохо. На позиции вратаря нужен серьезный опыт, который был у Игоря. Надеюсь, со временем Лунев или кто-то еще сможет достигнуть этого же уровня", — признался спортсмен.
Ранее новость о завершении Акинфеевым карьеры прокомментировали исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев и экс-наставник сборной России Фабио Капелло.
Газета.Ru: последние новости
Широков назвал Акинфеева легендой Глушаков снова поставил лайк Стал известен состав сборной Росии на матчи со Швецией и Турцией
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Мы больше его не увидим»: уход Акинфеева довел до слез10
Усик ответил на вопрос о принадлежности Крыма42
Акинфеев ушел из сборной РФ25
Загитова сделала заявление после триумфа18
Жена Мамаева сделала заявление после гей-скандала25
Видео
00:32
Усик ответил на вопрос о принадлежности Крыма
Бокс
03:35
«Мы больше его не увидим»: уход Акинфеева довел до слез
Футбол
03:52
Гонщик — Путину: не буду поливать вас шампанским
Автоспорт
03:27
Жена Мамаева сделала заявление после гей-скандала
Футбол
00:49
Судья добил мяч головой и засчитал гол
Футбол
01:59
Серена Уильямс разделась и спела
Теннис
01:38
Бывшие жены Кержакова объединились против него
Футбол
00:41
Роналду ответил на обвинения в насилии
Футбол Статьи
02:44
В шаге от позора
Фигурное катание
00:51
«Мой главный минус — это нелюбовь к самой себе»
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение