Уход Акинфеева удивил Кержакова

Бывший форвард сборной России и санкт-петербургского "Зенита" Александр Кержаков прокомментировал решение 32-летнего вратаря московского ЦСКА Игоря Акинфеева завершить карьеру в сборной России, сообщает Sport24.
"Новость о том, что Игорь Акинфеев завершил карьеру в сборной, — для меня сюрприз. Конечно, для меня он это решение принял рано, но Игорю виднее. Лучше уйти на год раньше, чем на минуту позже.
Сравнивать Акинфеева со Львом Яшиным неуместно, но на данный момент Игорь — главный вратарь России. Он бы мог легко стать абсолютным рекордсменом по количеству матчей за сборную, как Игнашевич.
Судя по последним матчам, Андрей Лунев играет неплохо. На позиции вратаря нужен серьезный опыт, который был у Игоря. Надеюсь, со временем Лунев или кто-то еще сможет достигнуть этого же уровня", — признался спортсмен.
Ранее новость о завершении Акинфеевым карьеры прокомментировали исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев и экс-наставник сборной России Фабио Капелло.