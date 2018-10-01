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Глушаков снова поставил лайк
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Глушаков снова поставил лайк 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Полузащитник московского "Спартака" Денис Глушаков поставил лайк под сообщением с фотографией главного тренера команды Массимо Карреры в Инстаграме, сообщает "Советский спорт"
На фото изображен Каррера во время матча девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Ростова" (0:1).
"Проигрываем "Ростову"… Что нам делать, друзья?" — говорится в сообщении под фото в фанатском аккаунте красно-белых.
Главный тренер перевел футболиста в дубль после лайка Глушакова в Инстаграме под записью актера Дмитрия Назарова с критикой в адрес итальянского специалиста.
Ранее сообщалось, что Назаров опубликовал новое стихотворение о тренере "Спартака".
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