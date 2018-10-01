Глушаков снова поставил лайк

На фото изображен Каррера во время матча девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Ростова" (0:1).

"Проигрываем "Ростову"… Что нам делать, друзья?" — говорится в сообщении под фото в фанатском аккаунте красно-белых.

Главный тренер перевел футболиста в дубль после лайка Глушакова в Инстаграме под записью актера Дмитрия Назарова с критикой в адрес итальянского специалиста.

Ранее сообщалось, что Назаров опубликовал новое стихотворение о тренере "Спартака".