Глушаков снова поставил лайк 

Полузащитник московского "Спартака" Денис Глушаков поставил лайк под сообщением с фотографией главного тренера команды Массимо Карреры в Инстаграме, сообщает "Советский спорт"
На фото изображен Каррера во время матча девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Ростова" (0:1).
"Проигрываем "Ростову"… Что нам делать, друзья?" — говорится в сообщении под фото в фанатском аккаунте красно-белых.
Главный тренер перевел футболиста в дубль после лайка Глушакова в Инстаграме под записью актера Дмитрия Назарова с критикой в адрес итальянского специалиста.
Ранее сообщалось, что Назаров опубликовал новое стихотворение о тренере "Спартака".