Ещё
Черчесов сделал заявление об уходе Акинфеева
Далее:
Читайте также:
Ещё

Черчесов прокомментировал уход Акинфеева из сборной России 

Вести.Ru 40 минут назад
Фото: EPA
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что решение Игоря Акинфеева завершить карьеру в национальной команде надо уважать. Также он признался, что накануне встречался с вратарем и высказал свое мнение по поводу предполагаемого ухода.
На станице сборной России в Twitter было опубликовано видео, в котором Черчесов комментирует решение Акинфеева уйти из сборной.
"Мое мнение он знает, Игорь принял такое решение, его надо уважать", — отметил российский специалист.
Напомним, что ранее Игорь Акинфеев сообщил о завершении карьеры в сборной России.
Вести.Ru: последние новости
Вратарь Акинфеев завершил карьеру в сборной России по футболу Стал известен список игроков сборной России на матчи Лиги наций со Швецией и Турцией Роман Абрамович может продать "Челси" американцу
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Мы больше его не увидим»: уход Акинфеева довел до слез10
Усик ответил на вопрос о принадлежности Крыма42
Акинфеев ушел из сборной РФ25
Загитова сделала заявление после триумфа18
Жена Мамаева сделала заявление после гей-скандала25
Видео
00:32
Усик ответил на вопрос о принадлежности Крыма
Бокс
03:35
«Мы больше его не увидим»: уход Акинфеева довел до слез
Футбол
03:52
Гонщик — Путину: не буду поливать вас шампанским
Автоспорт
03:27
Жена Мамаева сделала заявление после гей-скандала
Футбол
00:49
Судья добил мяч головой и засчитал гол
Футбол
01:59
Серена Уильямс разделась и спела
Теннис
01:38
Бывшие жены Кержакова объединились против него
Футбол
00:41
Роналду ответил на обвинения в насилии
Футбол Статьи
02:44
В шаге от позора
Фигурное катание
00:51
«Мой главный минус — это нелюбовь к самой себе»
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение