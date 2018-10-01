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Тренер ЦСКА Гончаренко: мы находимся на взлётной полосе
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Тренер ЦСКА Гончаренко: мы находимся на взлётной полосе 

RT на русском + ещё 3 1 час назад
Фото: Reuters
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко подвёл итоги старта сезона-2018/19.
«Мы находимся на взлётной полосе, мне нравится, что происходит с командой и внутри команды. Почти заменили наших ветеранов. Считаю, что, не считая травмированных, уже смогли найти идеальный баланс между атакой и обороной, чуть отдавая предпочтение первому компоненту. Но это лишь первая ступень в построении команды», — сказал Гончаренко на пресс-конференции.
Он также прокомментировал изменения, произошедших в мадридском «Реале», из которого ушёл португальская звезда Криштиану Роналду. Матч второго тура Лиги чемпионов ЦСКА с мадридским «Реалом» состоится 2 октября, начало — в 22:00.
«Думаю, что пока «Реал» находится в поиске. Гарет Бейл — в потрясающей форме, его не взяли в Москву, потому что распределили нагрузку. Не знаю, насколько лучше стала команда без Роналду, ведь львиную долю голевой работы выполнял именно он», — заявил Гончаренко.
Ранее сообщалось, что защитник Георгий Щенников не сможет помочь ЦСКА в матче второго тура Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».
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