Ещё
Моуринью назвал ничью с «Валенсией» справедливой
Далее:
Читайте также:
Ещё

Моуринью назвал ничью с «Валенсией» справедливой 

RT на русском + ещё 33 13 часов назад
Фото: Reuters
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал ничейный исход в матче с испанской «Валенсией» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.
«Неудачный вечер. Это не тот результат, на который мы рассчитывали. Понимали, что поражение поставит нас в сложную ситуацию. Сегодня мы имели больше шансов забить и выиграть, но я считаю результат справедливым», — приводит слова Моуринью пресс-служба МЮ.
Он также сказал, что ожидал небольшое количество моментов со стороны атакующей группы игроков, которые, по мнению тренера, находятся в не самом лучшем состоянии.
«Мы понимали, что у нас не будет 20 голевых моментов, так как наши игроки атаки пребывают не в лучшей форме с точки зрения психологии и индивидуальных качеств. Мы рассчитывали создать три-четыре момента и выиграть матч, но не удалось. Но как я говорил, эта ничья — для нас приемлемый результат», — заявил Моуринью.
Ранее английский «Манчестер Юнайтед» и испанская «Валенсия» сыграли вничью в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.
RT на русском: последние новости
Гришин о матче ЦСКА — «Реал»: у армейцев есть шансы на победу Черчесов: раньше раздражали сидящие в айфонах футболисты, теперь — нет Бывший арбитр Хусаинов высказался об удалении Акинфеева в концовке матча ЦСКА — «Реал»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Овечкин заговорил о завершении карьеры11
Интимные танцы Роналду попали на видео4
Убийцы королей1
Роналду засняли с обвинившей его в изнасиловании американкой
Черчесов купил iPhone и успокоился
Видео
00:32
Усик ответил на вопрос о принадлежности Крыма
Бокс
00:51
Овечкин заговорил о завершении карьеры
Хоккей
00:51
Сотникова сделала неожиданное признание
Фигурное катание
01:55
Интимные танцы Роналду попали на видео
Футбол
00:57
Назло Медведевой: дочь Тутберидзе дружит с Загитовой
Фигурное катание Статьи
00:53
Американка рассказала об изнасиловании Роналду
Футбол
03:35
Черчесов сделал признание после ухода Акинфеева
Футбол
00:24
Загитова шокировала откровенной программой
Фигурное катание
01:38
Жена Кержакова рассказала о его романе
Футбол
03:35
«Мы больше его не увидим»: уход Акинфеева довел до слез
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение