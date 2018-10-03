Моуринью назвал ничью с «Валенсией» справедливой

Главный тренер « Манчестер Юнайтед » Жозе Моуринью прокомментировал ничейный исход в матче с испанской «Валенсией» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Неудачный вечер. Это не тот результат, на который мы рассчитывали. Понимали, что поражение поставит нас в сложную ситуацию. Сегодня мы имели больше шансов забить и выиграть, но я считаю результат справедливым», — приводит слова Моуринью пресс-служба МЮ.

Он также сказал, что ожидал небольшое количество моментов со стороны атакующей группы игроков, которые, по мнению тренера, находятся в не самом лучшем состоянии.

«Мы понимали, что у нас не будет 20 голевых моментов, так как наши игроки атаки пребывают не в лучшей форме с точки зрения психологии и индивидуальных качеств. Мы рассчитывали создать три-четыре момента и выиграть матч, но не удалось. Но как я говорил, эта ничья — для нас приемлемый результат», — заявил Моуринью.

Ранее английский «Манчестер Юнайтед» и испанская «Валенсия» сыграли вничью в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.