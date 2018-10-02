Ещё
Хиддинк вспомнил о работе с Акинфеевым
Далее:
Читайте также:
Ещё

Хиддинк вспомнил о работе с Акинфеевым 

Lenta.ru + ещё 49 29 минут назад
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк прокомментировал решение вратаря Игоря Акинфеева завершить карьеру в национальной команде. Его слова приводит «Чемпионат.com».
«Я бы назвал его одним из самых талантливых вратарей, с которыми работал. Он обладает отличными навыками. Игорь — один из немногих голкиперов, кто может действовать в атаке. У него отличный удар с обеих ног, а также вброс мяча в игру. Но важнее всего, что он сильная личность, с прекрасным чувством юмора», — заявил Хиддинк.
Тренер поставил Акинфеева в один ряд с голкипером Львом Яшиным. «Наряду с Яшиным, Акинфеев является одним из величайших вратарей российского футбола всех времен. Мне очень нравилось работать и разговаривать с этим харизматичным человеком. Он одно из самых замечательных воспоминаний в моей карьере!», — отметил он.
Акинфеев 1 октября объявил о завершении карьеры в сборной. По словам вратаря, на такой шаг его подтолкнули возраст и состояние здоровья.
Вратарь защищал цвета сборной с 2004 года. Вместе с командой под руководством Хиддинка голкипер завоевал бронзовые медали на чемпионате Европы-2008. Всего за сборную Акинфеев провел 111 матчей. За ЦСКА он выступает на протяжении всей карьеры.
Последние новости
Нагиев рассказал о съемках в окровавленных трусах Глюкозу высмеяли за фотошоп на откровенном фото Отец изуродовал дочь фотоаппаратом
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Это катастрофа»: Усик расcказал, чей Крым83
Голая звезда «Спартака» вскружила головы своими формами
Жена Мамаева сделала заявление после гей-скандала28
Загитова сделала заявление после триумфа19
Черчесов сделал признание после ухода Акинфеева14
Видео
00:32
Усик ответил на вопрос о принадлежности Крыма
Бокс
03:35
Черчесов сделал признание после ухода Акинфеева
Футбол
03:35
«Мы больше его не увидим»: уход Акинфеева довел до слез
Футбол
03:52
Гонщик — Путину: не буду поливать вас шампанским
Автоспорт
03:27
Жена Мамаева сделала заявление после гей-скандала
Футбол
00:49
Судья добил мяч головой и засчитал гол
Футбол
01:59
Серена Уильямс разделась и спела
Теннис
01:38
Бывшие жены Кержакова объединились против него
Футбол
00:41
Роналду ответил на обвинения в насилии
Футбол Статьи
02:44
В шаге от позора
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение