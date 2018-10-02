Хиддинк вспомнил о работе с Акинфеевым

«Я бы назвал его одним из самых талантливых вратарей, с которыми работал. Он обладает отличными навыками. Игорь — один из немногих голкиперов, кто может действовать в атаке. У него отличный удар с обеих ног, а также вброс мяча в игру. Но важнее всего, что он сильная личность, с прекрасным чувством юмора», — заявил Хиддинк.

Тренер поставил Акинфеева в один ряд с голкипером Львом Яшиным . «Наряду с Яшиным, Акинфеев является одним из величайших вратарей российского футбола всех времен. Мне очень нравилось работать и разговаривать с этим харизматичным человеком. Он одно из самых замечательных воспоминаний в моей карьере!», — отметил он.

Акинфеев 1 октября объявил о завершении карьеры в сборной. По словам вратаря, на такой шаг его подтолкнули возраст и состояние здоровья.

Вратарь защищал цвета сборной с 2004 года. Вместе с командой под руководством Хиддинка голкипер завоевал бронзовые медали на чемпионате Европы-2008. Всего за сборную Акинфеев провел 111 матчей. За ЦСКА он выступает на протяжении всей карьеры.