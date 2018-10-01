Каррагер: Моуринью потерял контроль над раздевалкой

Экс-игрок «Ливерпуля»: Моуринью потерял контроль над раздевалкой

"После его слов о том, что одни игроки стараются больше других, я не сомневаюсь, что он потерял контроль над раздевалкой. Это произошло уже в третий раз: сначала так было в "Реале" с Касильясом и Рамосом, потом в "Челси" с Азаром, и теперь говорят о группе с Погба во главе. Так что нет сомнений, там большие проблемы.

Моуринью не может построить две-три команды. В каждом клубе он строит одну команду, а потом уходит, так как у него очень противоречивый стиль работы. Он добивался успеха, но через три года все оказываются выжжены: он, клуб, игроки", — приводит слова эксперта Daily Mail.

Ранее сообщалось, что хавбек "Манчестер Юнайтед" недоволен своим уходом из "Арсенала".