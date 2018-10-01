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Каррагер: Моуринью потерял контроль над раздевалкой
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Экс-игрок «Ливерпуля»: Моуринью потерял контроль над раздевалкой 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Бывший игрок "Ливерпуля" и телеэксперт Джейми Каррагер поделился мнением о ситуации, которая происходит в "Манчестер Юнайтед", сообщает "Советский спорт".
"После его слов о том, что одни игроки стараются больше других, я не сомневаюсь, что он потерял контроль над раздевалкой. Это произошло уже в третий раз: сначала так было в "Реале" с Касильясом и Рамосом, потом в "Челси" с Азаром, и теперь говорят о группе с Погба во главе. Так что нет сомнений, там большие проблемы.
Моуринью не может построить две-три команды. В каждом клубе он строит одну команду, а потом уходит, так как у него очень противоречивый стиль работы. Он добивался успеха, но через три года все оказываются выжжены: он, клуб, игроки", — приводит слова эксперта Daily Mail.
Ранее сообщалось, что хавбек "Манчестер Юнайтед" недоволен своим уходом из "Арсенала".
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