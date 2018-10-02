«Спартак» ищет замену Каррере за границей

«Спартак» ищет замену Каррере заграницей

Московский «Спартак» рассматривает вариант отставки Массимо Карреры с поста главного тренера. В руководстве «красно-белых» не уверены, что итальянец контролирует ситуацию в команде.

По данным «Спорт-Экспресс», у Карреры есть два матча (с «Вильярреалом» в Лиге Европы и с «Енисеем» в чемпионате России), чтобы исправить положение. В противном случае Массимо будет уволен.

При этом итальянцу будет выплачена компенсация в €1,5 млн за досрочное расторжение контракта (действует до мая 2019 года). На замену Каррере «Спартак» рассматривает трёх иностранных специалистов.

Ранее News.ru сообщал о том, что после поражения от «Ростова» в девятом туре «Спартак» занимает в таблице пятое место.