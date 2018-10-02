Ещё
«Спартак» ищет замену Каррере за границей
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Спартак» ищет замену Каррере заграницей 

News.ru 49 минут назад
Фото: Сергей Лантюхов/News.ru
Московский «Спартак» рассматривает вариант отставки Массимо Карреры с поста главного тренера. В руководстве «красно-белых» не уверены, что итальянец контролирует ситуацию в команде.
По данным «Спорт-Экспресс», у Карреры есть два матча (с «Вильярреалом» в Лиге Европы и с «Енисеем» в чемпионате России), чтобы исправить положение. В противном случае Массимо будет уволен.
При этом итальянцу будет выплачена компенсация в €1,5 млн за досрочное расторжение контракта (действует до мая 2019 года). На замену Каррере «Спартак» рассматривает трёх иностранных специалистов.
Ранее News.ru сообщал о том, что после поражения от «Ростова» в девятом туре «Спартак» занимает в таблице пятое место.
News.ru: последние новости
Хиддинк сравнил Акинфеева с Яшиным Уход Акинфеева сравнили с завершением карьеры Игнашевича Черчесов пытался уговорить Акинфеева остаться
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Голая звезда «Спартака» вскружила головы своими формами
Загитова совершила невероятное29
«Это катастрофа»: Усик расcказал, чей Крым85
Серена Уильямс разделась и спела22
Хиддинк вспомнил о работе с Акинфеевым
Видео
00:32
Усик ответил на вопрос о принадлежности Крыма
Бокс
03:35
Черчесов сделал признание после ухода Акинфеева
Футбол
03:35
«Мы больше его не увидим»: уход Акинфеева довел до слез
Футбол
03:52
Гонщик — Путину: не буду поливать вас шампанским
Автоспорт
03:27
Жена Мамаева сделала заявление после гей-скандала
Футбол
00:49
Судья добил мяч головой и засчитал гол
Футбол
01:59
Серена Уильямс разделась и спела
Теннис
01:38
Бывшие жены Кержакова объединились против него
Футбол
00:41
Роналду ответил на обвинения в насилии
Футбол Статьи
02:44
В шаге от позора
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение