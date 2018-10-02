Жена Кержакова рассказала о его романе

Жена экс-игрока «Зенита» Александра Кержакова Милана допустила, что он может встречаться с моделью из Санкт-Петербурга Любовью Подкаминской. Об этом сообщает «СтарХит».

По данным издания, информация о новом романе Кержакова появилась в соцсетях, подтверждений ей нет.

«У меня нет доказательств, но, зная его, думаю, что это правда», — заявила супруга бывшего футболиста.

В мае она сообщила своим подписчикам в Instagram, что они с Кержаковым давно уже не вместе. Позже она рассказала, что ее муж забрал сына и запретил ей видеться с ребенком, потребовав справку о «социальной вменяемости». Женщина подчеркивала, что она абсолютно здорова и не понимает, почему муж требует такой документ.

В итоге женщина призналась, что 4,5 месяца провела в наркологической клинике, из-за чего муж забрал у нее ребенка. По ее словам, употреблять наркотики она начала после смерти отца, сенатора Вадима Тюльпанова

Сначала она заявила, что до ее окончательного выздоровления сыну лучше жить с папой, однако позже рассказала о намерении подать на развод и судиться за ребенка.