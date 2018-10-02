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«Манчестер Сити» одержал волевую победу над «Хоффенхаймом»
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«Манчестер Сити» обыграл «Хоффенхайм» в матче группового этапа Лиги чемпионов 

ТАСС + ещё 3 1 час назад
Фото: EPA
Английский футбольный клуб "Манчестер Сити" одержал победу над немецким "Хоффенхаймом" со счетом 2:1 в гостевом матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.
В составе победителей забитыми мячами отметились Серхио Агуэро (8-я минута) и Давид Сильва (87), у проигравших отличился Исхак Белфодил (1). "Манчестер Сити" одержал первую победу в текущем сезоне Лиги чемпионов. В игре первого тура группы F английская команда на своем поле уступила французскому "Лиону" (1:2), который позднее во вторник дома встретится с украинским "Шахтером".
В матче группы H итальянский "Ювентус" на своем поле разгромил швейцарский "Янг Бойз" — 3:0 благодаря хет-трику Пауло Дибалы. В другом матче группы английский "Манчестер Юнайтед" примет испанскую "Валенсию".
Остальные матчи игрового дня пройдут позднее во вторник и начнутся в 22:00 мск.
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