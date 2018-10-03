Ибрагимович может вернуться в «Милан»

Шведский нападающий Златан Ибрагимович может вернуться в итальянский "Милан" этой зимой, сообщает "Советский спорт"

Как информирует Corriere della Sera , "Милан" хочет вернуть форварда "Лос-Анджелес Гэлакси", который выступал в итальянском клубе с с 2010 по 2012 годы.

Отмечается, что Ибрагимович заключил контакт с американским клубом до лета 2019 года. 3 октября форварду исполнилось 37 лет.

По информации источника, Ибрагимович уже ведет переговоры с "россонери". речь идет о шестимесячном контракте, с января по июнь. Катализатором перехода могут послужить улучшившиеся отношения между клубом и агентом Ибрагимовича Миной Райолой после изменений в руководстве "Милана".

Ранее Ибрагимович и Руни попали в символическую сборную недели MLS.