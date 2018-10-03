На ЦСКА завели дело после крупной победы 

УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении московского ПФК «ЦСКА» после матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».
«Открыто дисциплинарное разбирательство по итогам матча группового этапа Лиги чемпионов между ЦСКА и мадридским "Реалом" (1:0), который прошел 2 октября в России. Выдвинуты обвинения против ЦСКА из-за блокирования лестничных проемов», — цитирует «Интерфакс» пресс-службу организации.
Дело будет рассмотрено дисциплинарным комитетом УЕФА 18 октября.
Накануне «ЦСКА» обыграл «Реал» со счетом 1:0. Единственный мяч забил хорватский полузащитник московских армейцев Никола Влашич.