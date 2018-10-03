В Хорватии сняли обвинения с Модрича

СМИ: Хорватский суд снял обвинения в лжесвидетельстве с Модрича

Суд хорватского Загреба снял с полузащитника мадридского «Реала» и сборной Хорватии по футболу Луки Модрича обвинения в даче ложных показаний в ходе уголовного процесса.

Как сообщает BBC, загребский суд отклонил обвинения, выдвинутые хорватского хавбека прокуратурой Хорватии, при этом не поясняя своё решение но не пояснил своё решение.

Отмечается, что прокуратура имеет право подать апелляцию на вердикт суда.

Модрича заподозрили в даче ложных показаний по делу бывшего президента загребского «Динамо» Здравко Мамича

Ранее сообщалось, что Модрич может быть приговорён в пяти годам тюрьмы за лжесвидетельство.