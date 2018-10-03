Определена судьба Акинфеева после игры с «Реалом»

Дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не будет выносить дополнительную дисквалификацию вратарю московского ЦСКА Игорю Акинфееву. Об этом сообщает ТАСС.
По информации пресс-службы УЕФА, российский голкипер пропустит только один матч группового этапа Лиги чемпионов.
"Мы подтверждаем, что вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев будет дисквалифицирован на один матч из-за двух предупреждений, которые он получил в той встрече, на основании статьи 15-й дисциплинарного регламента УЕФА. Согласно этой статье, дисквалификация на большее количество матчей Акинфееву не грозит", — говорится в сообщении.
Акинфеев получил две желтые карточки в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с мадридским "Реалом" (1:0). Таким образом, капитан красно-синих не сможет принять участие в игре с итальянской "Ромой", которая состоится 23 октября.