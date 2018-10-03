Ещё
Определена судьба Акинфеева после игры с «Реалом»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Стало известно, сколько матчей пропустит Акинфеев в Лиге чемпионов 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не будет выносить дополнительную дисквалификацию вратарю московского ЦСКА Игорю Акинфееву. Об этом сообщает ТАСС.
По информации пресс-службы УЕФА, российский голкипер пропустит только один матч группового этапа Лиги чемпионов.
"Мы подтверждаем, что вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев будет дисквалифицирован на один матч из-за двух предупреждений, которые он получил в той встрече, на основании статьи 15-й дисциплинарного регламента УЕФА. Согласно этой статье, дисквалификация на большее количество матчей Акинфееву не грозит", — говорится в сообщении.
Акинфеев получил две желтые карточки в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с мадридским "Реалом" (1:0). Таким образом, капитан красно-синих не сможет принять участие в игре с итальянской "Ромой", которая состоится 23 октября.
Газета.Ru: последние новости
В отношении ЦСКА было заведено дело из-за неполадок на матче с "Реалом" Суд Загреба снял обвинения с Модрича ЦСКА обратился к болельщикам после матча с "Реалом"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Букмекеры вернут проигрыши по ставкам на матчи ЛЧ3
На ЦСКА завели дело после крупной победы25
Загитова шокировала откровенной программой63
Шараповой вынесли неожиданный вердикт9
Божович сменит Тихонова в «Крыльях Советов»
Видео
00:32
Усик ответил на вопрос о принадлежности Крыма
Бокс
02:01
Шараповой вынесли неожиданный вердикт
Теннис
00:51
Овечкин заговорил о завершении карьеры
Хоккей
00:51
Сотникова сделала неожиданное признание
Фигурное катание
01:55
Интимные танцы Роналду попали на видео
Футбол
00:57
Назло Медведевой: дочь Тутберидзе дружит с Загитовой
Фигурное катание Статьи
00:53
Американка рассказала об изнасиловании Роналду
Футбол
03:35
Черчесов сделал признание после ухода Акинфеева
Футбол
00:24
Загитова шокировала откровенной программой
Фигурное катание
01:38
Жена Кержакова рассказала о его романе
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение