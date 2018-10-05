Тренер «Анжи» прокомментировал ультиматум футболистов

Главный тренер махачкалинского "Анжи" Магомед Адиев прокомментировал письмо игроков команды, в котором они заявили о возможном прекращении работы, если перед ними не будут погашены долги по зарплате.

"Письмо действительно было написано. Ситуация такая, какая она сейчас есть. Но это не значит, что мы не готовимся. Мы в рабочем режиме готовимся к "Ахмату". Надеемся, что все положительно разрешится. Ребята сами решили написать письмо. Их можно понять. Кто четыре месяца зарплату не получает, кто полгода. К ним нет никаких претензий. Чисто по-человечески их можно понять.

Они не дали усомниться в их профессиональных качествах. Просто терпение кончилось. Все имеет свой конец. Им нужно кормить свои семьи. Они поставили меня в известность. Письмо уже отправлено гендиректору. Президент сейчас ищет средства", — цитирует Адиева "Чемпионат.Com".

Специалист отметил, что от правительства Дагестана пока не последовало реакции.

"Но мы об этом не думаем. Сказал ребятам, что надо готовиться к предстоящей игре. О письме мы уже забыли — готовимся к матчу. Эта критическая ситуация давно назревала. Все шло к этому и пришло. Сейчас хотим просто сыграть матч, а там во время перерыва на сборные, может, что-то сдвинется с места.

Рассчитываем сыграть ближайший матч, а дальше будь, что будет", — добавил специалист.

4 октября футболисты "Анжи" в письме на имя генерального директора махачкалинского клуба объявили, что с 19 октября перестанут выходить на тренировки, если не будут погашены долги по зарплате как минимум за два месяца.