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Роналду рассказал об отношении к изнасилованиям
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Роналду рассказал об отношении к изнасилованиям 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: globallookpress.com
Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду вновь отреагировал на обвинения в изнасиловании американки Кэтрин Майорги. Слова футболиста опубликованы в его Twitter-аккаунте.
«Я твердо отвергаю обвинения против себя. Изнасилование — омерзительное преступление, это противоречит всему, во что я верю и тому, что я из себя представляю. Я настроен очистить свое имя и отказываюсь участвовать в медиа-представлении, созданном людьми, которым захотелось продвинуть себя за мой счет», — написал Роналду.
33-летний форвард сделал это на двух языках — испанском и английском.
29 сентября Роналду уже комментировал обвинения во время трансляции в Intsagram. Тогда футболист назвал слова американки ложью. Сообщалось также, что португалец планирует засудить Майоргу за клевету.
28 сентября американка впервые публично выступила с обвинениями в изнасиловании в адрес Роналду. Вероятный инцидент произошел в 2009 году в Лас-Вегасе. Спортсмен, по утверждению самой девушки, позже выплатил ей за молчание 375 тысяч долларов. Майорга впервые высказалась публично насчет этой темы.
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