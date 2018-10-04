Роналду рассказал об отношении к изнасилованиям

Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду вновь отреагировал на обвинения в изнасиловании американки Кэтрин Майорги. Слова футболиста опубликованы в его Twitter-аккаунте.

«Я твердо отвергаю обвинения против себя. Изнасилование — омерзительное преступление, это противоречит всему, во что я верю и тому, что я из себя представляю. Я настроен очистить свое имя и отказываюсь участвовать в медиа-представлении, созданном людьми, которым захотелось продвинуть себя за мой счет», — написал Роналду.

I firmly deny the accusations being issued against me. Rape is an abominable crime that goes against everything that I am and believe in. Keen as I may be to clear my name, I refuse to feed the media spectacle created by people seeking to promote themselves at my expense. — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) 3 октября 2018 г. 33-летний форвард сделал это на двух языках — испанском и английском.

29 сентября Роналду уже комментировал обвинения во время трансляции в Intsagram. Тогда футболист назвал слова американки ложью. Сообщалось также, что португалец планирует засудить Майоргу за клевету.

28 сентября американка впервые публично выступила с обвинениями в изнасиловании в адрес Роналду. Вероятный инцидент произошел в 2009 году в Лас-Вегасе. Спортсмен, по утверждению самой девушки, позже выплатил ей за молчание 375 тысяч долларов. Майорга впервые высказалась публично насчет этой темы.