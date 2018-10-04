Ещё
«Изнасилованная» Роналду девушка заговорила о смерти
Далее:
Читайте также:
Ещё

Обвинившая Роналду в изнасиловании девушка призналась в мыслях о суициде 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: thesun.co.uk
Юристы Кэтрин Майорги, жительницы США, которая обвиняет португальского нападающего Криштиану Роналду в изнасиловании, рассказали о последствиях той встречи для нее, передает "Советский спорт".
Происшествие произошло в 2009 году в Лас-Вегасе. По словам девушки, после вечера в клубе Роналду изнасиловал ее в номере отеля, несмотря на то, что она неоднократно просила его остановиться.
По информации The Sun, юристы сообщили, что девушка пережила психологическую травму и серьезную депрессию после изнасилования. По их словам, Майорга думала о самоубийстве, ей с трудом удалось с этим справляться.
Также адвокаты сообщили, что в их распоряжении есть бумаги, в которых содержится подтверждение вины Роналду.
Ранее сообщалось, что Роналду отстранен от сборной Португалии из-за обвинения в изнасиловании.
Газета.Ru: последние новости
В отношении ЦСКА было заведено дело из-за неполадок на матче с "Реалом" Тренер сборной России дал совет пьющим людям Экс-хавбек "Динамо" и сборной Португалии поддержал Моуринью
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Загитова шокировала откровенной программой65
Каррера перед отставкой и камбэк Промеса
На ЦСКА завели дело после крупной победы30
Макгрегор нарвался на новый вызов6
Черчесов дал совет пьющим россиянам12
Видео
00:32
Усик ответил на вопрос о принадлежности Крыма
Бокс
01:36
Нурмагомедова освистали в США
MMA
00:23
Черчесов дал совет пьющим россиянам
Футбол Прочее
06:47
Домрачева отказалась бегать с голой грудью
Биатлон
05:24
«Побью любого без сожаления»
MMA Статьи
02:01
Шараповой вынесли неожиданный вердикт
Теннис
00:51
Овечкин заговорил о завершении карьеры
Хоккей
00:51
Сотникова сделала неожиданное признание
Фигурное катание
01:55
Интимные танцы Роналду попали на видео
Футбол
00:57
Назло Медведевой: дочь Тутберидзе дружит с Загитовой
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение