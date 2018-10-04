«Изнасилованная» Роналду девушка заговорила о смерти

Обвинившая Роналду в изнасиловании девушка призналась в мыслях о суициде

Происшествие произошло в 2009 году в Лас-Вегасе. По словам девушки, после вечера в клубе Роналду изнасиловал ее в номере отеля, несмотря на то, что она неоднократно просила его остановиться.

По информации The Sun, юристы сообщили, что девушка пережила психологическую травму и серьезную депрессию после изнасилования. По их словам, Майорга думала о самоубийстве, ей с трудом удалось с этим справляться.

Также адвокаты сообщили, что в их распоряжении есть бумаги, в которых содержится подтверждение вины Роналду.

Ранее сообщалось, что Роналду отстранен от сборной Португалии из-за обвинения в изнасиловании.