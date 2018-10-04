Гол Кокорина оказался фатальным

Гол Кокорина принес «Зениту» победу над «Славией»

В матче второго тура группового этапа Лиги Европы питерский "Зенит" принимал на своем поле пражскую "Славию". На старте еврокубка чешская команда сумела набрать три очка в матче с "Бордо" (1:0), а вот "Зенит" на выезде сыграл вничью с "Копенгагеном" (1:1).

Любопытно, но аутсайдер встречи — "Славия" — смотрелся куда лучше своего соперника. Пражане с первых минут игры начали оказывать давление на оборонительные редуты "Зенита", однако до поры до времени особо опасных моментов у ворот подопечных Семака не было. Лишь на экваторе тайма сразу несколько эпизодов на свой счет записал полузащитник "Славии" Стох. Сперва словак решился на удар с угла штрафной — Лунев не рискуя перевел игровой снаряд на угловой -, а спустя несколько минут Стох уже попал в каркас ворот петербуржцев.

В концовке первого тайма "Славия" имела еще один неплохой момент для взятия ворот: Матоушек получил передачу от все того же Стоха и выстрелил из-за пределов штрафной — Лунев спас "Зенит", отразив угрозу от своих владений. Питерцы же, к удивлению многих, даже ни разу за весь тайм не пробили в створ ворот Колара. На перерыв команды ушли при равном счете — 0:0.

Но, к сожалению для всех российских болельщиков, во второй половине встречи "Зенит" не сумел должным образом изменить рисунок игры: "красно-белые" продолжили создавать момент за моментом у ворот новоиспеченного основного голкипера сборной России. На старте второй сорокапятиминутки Лунева вновь тревожил Стох, но 99-й сумел в прыжке перевести мяч на угловой после удара вингера "Славии" с дальней дистанции. Затем с линии штрафной пробивал Гушбауэр — результат тот же, Лунев спас свою команду.

Однако "Зенит", вопреки стольким ударам "Славии" — пусть и из-за пределов штрафной — реализовал свой первый же момент в концовке встречи. После потери мяч оказался у Паредеса, и аргентинец вывел Кокорина на рандеву с голкипером — форвард сборной России низом покатил сферу в дальний угол, 1:0!

Гости имели шанс сравнять счет перед самым финальным свистком, но голкипер "Зенита" сказал веское "нет": после подачи головой бил центральный защитник Нгадеу, но Лунев спас свою команду, вытащив мяч из-под перекладины.

Итог — тяжелейшая победа над "Славией" со счетом 1:0. Три очка, конечно, в копилке "сине-бело-голубых", но так играть команде уровня "Зенита" негоже, особенно у себя дома. Теперь питерцев ждут спаренные игры с французским "Бордо", а чехи встретятся с датским "Копенгагеном".